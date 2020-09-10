В Москве началась вакцинация от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В Москве началась вакцинация от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5 218 человек. С начала эпидемии заразились более 1 миллиона 41 тысячи человек, свыше 856 тысяч к вылечились к настоящему моменту.Москва должна пройти предстоящие месяцы с минимальными ограничениями, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он призвал горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать другие требования безопасности.В Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований препарата "Спутник V". Сначала добровольцы получают первый компонент, через три недели – второй. Вакцинация проходит бесплатно.Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Но необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры – это важное условие для возвращения к нормальной жизни, подчеркнул глава ведомства.Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 27,57 миллиона человек. Скончались более 897 тысяч. В США за время эпидемии зафиксировано 6,327 миллиона зараженных.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в сентябре поступит в Венесуэлу для клинических испытаний, сообщил президент республики Николас Мадуро. Вторая партия препарата ожидается в октябре, уточнил он.Коронавирус в МосквеЗаболели – 268 384Умерли – 4 933Выздоровели – 224 840Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 041 007Умерли – 18 135Выздоровели – 856 458Коронавирус в миреЗаболели – 27 570 990Умерли – 897 380Выздоровели – 16 350 833Статистика коронавируса в России и мире на 10 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква268 3844 933224 840Россия1 041 00718 135856 458США6 327 534181 6702 490 059Весь мир27 570 990897 38016 350 833Коронавирус сегодня | | || | | |