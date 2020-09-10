Общая масса запрещенного вещества превысила 500 граммов, что равно 1000 условных разовых доз.

Сотрудники региональной полиции совместно с федеральными коллегами и представителями ФСБ пресекли незаконную деятельность лаборатории по производству синтетических наркотических средств.По информации пресс-службы УМВД по региону, в специально оборудованных помещениях, расположенных на территории частного домовладения в одной из деревень в Александровском районе, правоохранители обнаружили оборудование, упаковочные материалы и свыше 180 различных емкостей с прекурсорами для приготовления синтетических наркотиков.Здесь же полицейскими изъят полимерный пакет с готовым к употреблению мефедроном. Общая масса запрещенного вещества превысила 500 граммов, что равно 1000 условных разовых доз.На месте оперативники задержали жителя Москвы и троих иностранных граждан, находившихся на территории России в нарушение миграционного законодательства.По имеющейся информации, 47-летняя подозреваемая приобрела дом с земельным участком, на территории которого совместно со своим сожителем, сыном и племянником налаживала деятельность по производству синтетических наркотических средств.Готовые наркотики фигуранты планировали сбывать наркопотребителям на территории Центрального Федерального округа России через теневой сегмент сети Интернет.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела, предусмотренные ч.1 и ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору).По ходатайству следствия в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.