Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о реформе Конституции вызвали скепсис у экспертов. Они усомнились в том, что поправки изменят жизнь белорусов к лучшему.

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о реформе Конституции вызвали скепсис у экспертов. Они усомнились в том, что поправки изменят жизнь белорусов к лучшему.В минувший вторник, 8 сентября, Александр Лукашенко дал большое интервью российским журналистам. В ходе беседы президент сообщил, что Всебелорусское народное собрание пройдет в декабре или январе. Одними из главных тем съезда станут обсуждения реформы Конституции и президентских выборов.Эксперт Александр Класковский отметил, что это собрание представляет собой имитационное мероприятие в советском духе. Оно по определению призвано одобрять линию правительства. Лукашенко хочет казаться прогрессивным правителем, но на самом деле это только уловка."Затрагивать основы собственноручно сконструированной системы президент не собирается", – подчеркнул политолог.Много вопросов вызвают новые выборы. Класковский предположил, что власть заменит главу Центризбиркома Лидию Ермошину и поставит на ее место точно такого же человека. Вероятно, режим продолжит оказывать жесткое давление на оппозиционных лидеров.Тем не менее провести унылые выборы, как в 2015 году, Лукашенко не удастся. Тогда белорусы были более заинересованы в событиях на Украине, чем в событиях родной страны. "Только если закрутить гайки донельзя, превратить страну в концлагерь. Но так и резьбу сорвать можно", – выразил мнение политолог.Эксперт добавил, что Александр Лукашенко не понимает истинные причины политического кризиса. Лишь вскользь президент допустил, что "немного пересидел" на посту. Но тут же он принялся доказывать, что без него республика пропадет.В происходящем винит США. Политик не понимает, что граждан могут возмущать наглые фальсификации, вопиющая несправедливость и зверство силовиков. Он не понимает, что люди захотели свободы, уважения, права самим выбирать лидера.