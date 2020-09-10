Политик не хочет, чтобы о президента и тех, кто носит погоны, вытирали ноги. Он не для этого избирался.

Политик не хочет, чтобы о президента и тех, кто носит погоны, вытирали ноги. Он не для этого избирался.Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил нового генпрокурора страны – им стал Андрей Швед. До настоящего времени он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.Александр Конюк, девять лет занимавший должность предыдущего генпрокурора республики, выразил желание "поработать на дипломатической службе".В ходе беседы с Андреем Шведом политик предупредил, что не намерен "отдавать власть" и не допустит, чтобы она "валялась в грязи", пишет . Белорусский лидер не хочет отката ситуации назад к 90-м, когда о власть и силовиков "вытирали ноги". Он подчеркнул, что народ избирал его не для этого."Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", – приводит РИА ФАН слова Лукашенко.В Белоруссии уже почти месяц продолжаются массовые протесты, напоминает . Они . По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция и Запад не признали итоги голосования, что дало Москве и Минску повод подозревать их в организации беспорядков.На этой неделе Лукашенко дал расширенное интервью российским СМИ. В беседе с журналистами белорусский лидер . Это может произойти после внесения изменений в Конституцию. Также он заявил, что Запад смотрит на Белоруссию как на трамплин на пути к России.