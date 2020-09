Ежегодная премия доверия потребителей Марка №1 в России объявляет о старте открытого голосования в сети Интернет для определения победителей конкурса МАРКА №1 В РОССИИ 2020.

Ежегодная премия доверия потребителей "Марка №1 в России" объявляет о старте открытого голосования в сети Интернет для определения победителей конкурса МАРКА №1 В РОССИИ 2020.По традиции в сентябре на сайте , а также на сайтах партнерскихизданий и в социальных медиа будет опубликована анкета, заполнив которую, потребители смогут определить наиболее успешные и популярные марки товаров в различных категориях. Победителями конкурса будут признаны те марки, которые наберут наибольшее количество голосов.В этом году голосование будет проходить по следующему графику:Голосование в блоке "Услуги и сервис" – 14.09-20.09Голосование в блоке "Непродовольственные товары" – 21.09-27.09Голосование в блоке "Продовольственные товары" – 28.09-04.10Голосование в блоке "Фармацевтические препараты" – 05.10.-11.10Объявление лауреатов премии МАРКА №1 В РОССИИ 2020 – 30 октября.Следите за анонсами, в которых будет опубликован список общенациональных изданий исайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой LIKE любимой марке.Поставь LIKE любимой марке! Выиграй участие в ТВ-съемке новогоднего концерта.Каждый LIKE ценен для нас. Это не просто премия – это частичка души каждого проголосовавшего за любимый бренд.Ежегодная премия доверия потребителей "Марка №1 в России" существует с 1998 года ипредставляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.Организатором премии является новостной портал .