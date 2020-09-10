Мужчина зверски зарезал свою супругу около торгового центра Каширская плаза в Москве. Момент происшествия попал в объективы видеокамер. На кадрах видеозаписи видно, как 36-летний ..

Мужчина зверски зарезал свою супругу около торгового центра "Каширская плаза" в Москве. Момент происшествия попал в объективы видеокамер.На кадрах видеозаписи видно, как 36-летний преступник повалил 29-летнюю девушку на тротуар и начал наносить ей удары ножом. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник выбросил нож и начал кому-то звонить. Девушка скончалась на месте от полученных травм, а мужчину вскоре задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает