Во Владимире избирательные участки посетили сотрудники Росгвардии. Сотрудники управления проверили готовность участков к единому дню голосования. Напомним, с 11 по 13 сентября в столице

Во Владимире избирательные участки посетили сотрудники Росгвардии. Сотрудники управления проверили готовность участков к единому дню голосования. Напомним, с 11 по 13 сентября в столице региона владимирцы будут выбирать депутатов в новый состав Горсовета. На участки с проверкой приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа с сотрудниками полиции. Правоохранители оценили антитеррористическую защищенность объектов, кинолог Росгвардии с собакой обследовали помещения, здания и прилегающие территории на наличие