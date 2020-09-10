На данный момент движение уже восстановлено.

Сегодня утром на мосту через Клязьму во Владимире произошло крупное ДТП, в котором, столкнулись пять легковых автомобилей. По словам старшего инспектора ГИБДД города Владимира Валерьяна Ширукова, на данный момент движение восстановлено. Сообщений опострадашихнет.(Фото: Подслушано Автомобилистов | Владимир)