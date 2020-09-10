Рейдовые мероприятия проведены в нескольких районах.

На территории Владимирской области продолжаются мероприятия в рамках пропагандистской кампании «Внимание, дети! Безопасная дорога», направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетними.В рамках мероприятий сотрудники ГИБДД в Ковровском, Судогодском, Муромском, Гусь-Хрустальном районах совместно с коллегами из УГИБДД УМВД России по Владимирской области в течение трех дней проводили рейдовые мероприятия на дорогах области.В Гусь-Хрустальном автоинспекторы проверили более 40 транспортных средств, в салоне которых находились маленькие пассажиры. В результате выявлено 5 водителей, перевозящих юных пассажиров в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств, либо не пристегнутых ремнями безопасности. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей) с наложением административного штрафа в размере 3000 рублей.В результате рейдов за различные нарушения административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения в отношении водителей сотрудниками полиции составлено 90 административных материалов. Задержаны 4 водителя, находившихся в состоянии опьянения, пресечено 9 нарушений Правил дорожного движения, совершенных несовершеннолетними, в том числе – движение на самокате по проезжей части дороги без сопровождения взрослых девятилетним жителем Судогодского района.Сотрудники ОГИБДД в очередной раз напоминают: в соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) - с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. В случае перевозки ребенка на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.