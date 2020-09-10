Первый этап реновации парка «Добросельский» завершен. Масштабное благоустройство на приемке у инициативной группы жителей. На территории парка появился большой игровой городок,

Первый этап реновации парка «Добросельский» завершен. Масштабное благоустройство на приемке у инициативной группы жителей. На территории парка появился большой игровой городок, парк для выгула собак, проложены аллеи, разбиты цветники, установлены стационарные туалеты. Все работы, которые подрядчик обещал закончить к осени, завершили в срок. Кипит работа на новом этапе. Благоустройство этой велодорожки должно было начаться