Злоумышленник подошел к 12-летней девочке, которая сидела с подругой на лавочке, и вырвал из ее рук мобильный телефон...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Кузьминки задержали 33-летнего москвича, подозреваемого в ограблении несовершеннолетней.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы. Женщина рассказала, что у подъезда на Зеленодольской улице неизвестный подошел к ее 12-летней дочери, которая в то время сидела с подругой на лавочке, и вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Федора Полетаева. Им оказался 33-летний безработный житель Москвы. Похищенный мобильный телефон он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18