Завтра пройдет Паста-пати, а в субботу бегуны выйдут на старт.

Одно из самых любимых владимирских массовых спортивных мероприятий начнется в субботу, 12 сентября. Но первое событие полумарафона «Золотые ворота 2020» пройдет уже завтра. По традиции, всех участников ждут на «Пасту-пати». Праздник организуют рядом с Георгиевской улицей на площадке по адресу ул. Спасская, д. 5-б. С 18.00 будут выступать Dj Afro K-nu, кавер-дуэт «Джамбо Джаз» и рок-группа «Рекорд Оркестр», а затем пройдет показ фильма «Сила воли». Всех желающих приглашают принять участие в дегустации и розыгрыше призов.Еще один подарок сделал бегунам «Патриарший сад». С 11 по 13 сентября они смогут погулять в саду бесплатно, назвав на входе свою фамилию, имя и отчество.Полумарафон начинается!О главной афише полумарафона и условиях его проведения в этом году рассказали журналистам начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира Ольга Молева, представитель Оргкомитета соревнований Илья Кехтер, заместитель генерального директора НПК «Автоприбор» Ольга Матвеева и представитель фитнес-клуба «Атмосфера» Виктория Силантьева.Полумарафон соберет бегунов на старт у Золотых ворот в четвертый раз. Уже заявили о своей готовности бежать более 1,5 тысяч человек, а, как следует из опыта предыдущих лет, к субботе обязательно зарегистрируются еще участники. Предположительно, в полумарафоне примут участие две тысячи человек, в то время, как в 2019 стартовали 1234 бегуна.Начнется IV Владимирский полумарафон «Золотые ворота» 12 сентября в 9.00 на Театральной площади, протяженность основного круга - 7 км. Можно выбрать пять основных дистанций: 300 м (участники от 4 до 7 лет), 600 м (участники от 8 до 11 лет), 3 км (участники старше 12 лет), 10 км (участники старше 16 лет), 21,1 км (участники старше 18 лет).На старт выйдут и участники «Забега равных возможностей» (600 м) для воспитанников школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно и забега социальных участников (2 км).Полумарафонская дистанция включает три полных круга по историческим местам Владимира.Призовой фонд полумарафона - 94 тысячи рублей. Шесть первых мужчин и женщин на главной дистанции в 21,1 км получат по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей. Победителям на других дистанциях будут вручены подарки как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях.НПК «Автоприбор» учредил призы для самого юного и самого возрастного участника полумарафона, а также приз «За волю к победе» для участников соревнований с ограниченными возможностями здоровья.Стартовый взнос предусматривает льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Для людей с ограниченными возможностями и ветеранов боевых действий участие бесплатное.Все участники получат стартовый пакет с номером, фирменной футболкой и маской с символикой соревнования, а также медаль и сертификат со временем прохождения. Желающие смогут нанести на свою медаль гравировку с достигнутым результатом.Также перед стартом бегунам, по желанию, сделают массаж профессиональные массажисты. На трассе будут размещены вода, фрукты, организована бесплатная полевая кухня.На Театральной площади развернется стартовый городок, где пройдут мастер-классы, развлекательные программы для детей, будут работать музыкальные площадки и фотозоны с профессиональными фотографами.Больше информации - на сайтеРасписание владимирского полумарафона «Золотые ворота»:09:40 - торжественное открытие10:00 - 2 км — старт забега социальных участников,10:20 - 300 м — старт забега мальчиков и девочек от 4 до 7 лет включительно,10:35 - 600 м — старт забега мальчиков и девочек от 8 до 11 лет включительно,10:45 - 600 м — старт «Забега равных возможностей»,10:50 - 3 км — разминка,11:05 - 3 км — старт забега юношей и девушек от 12 лет включительно, мужчины и женщины (без ограничения возраста),11:10 - награждение победителей забегов на 300 м и 600 м,11:30 - 10 км — разминка11:45 - 10 км — старт забега мужчин и женщин старше 16 лет включительно,12:00 3 км — награждение победителей,13:00 - 21.1 км — разминка13:15 21.1 км — старт забега мужчин и женщин старше 18 лет включительно,13:20 - 10 км — награждение победителей в абсолютном первенстве,13:45 - 10 км - награждение победителей в возрастных группах,15:00 21.1 км - награждение победителей в абсолютном первенстве и возрастных группах.