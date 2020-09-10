Завтра пройдет Паста-пати, а в субботу бегуны выйдут на старт.
Одно из самых любимых владимирских массовых спортивных мероприятий начнется в субботу, 12 сентября. Но первое событие полумарафона «Золотые ворота 2020» пройдет уже завтра. По традиции, всех участников ждут на «Пасту-пати». Праздник организуют рядом с Георгиевской улицей на площадке по адресу ул. Спасская, д. 5-б. С 18.00 будут выступать Dj Afro K-nu, кавер-дуэт «Джамбо Джаз» и рок-группа «Рекорд Оркестр», а затем пройдет показ фильма «Сила воли». Всех желающих приглашают принять участие в дегустации и розыгрыше призов.
Еще один подарок сделал бегунам «Патриарший сад». С 11 по 13 сентября они смогут погулять в саду бесплатно, назвав на входе свою фамилию, имя и отчество.
Полумарафон начинается!
О главной афише полумарафона и условиях его проведения в этом году рассказали журналистам начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира Ольга Молева, представитель Оргкомитета соревнований Илья Кехтер, заместитель генерального директора НПК «Автоприбор» Ольга Матвеева и представитель фитнес-клуба «Атмосфера» Виктория Силантьева.
Полумарафон соберет бегунов на старт у Золотых ворот в четвертый раз. Уже заявили о своей готовности бежать более 1,5 тысяч человек, а, как следует из опыта предыдущих лет, к субботе обязательно зарегистрируются еще участники. Предположительно, в полумарафоне примут участие две тысячи человек, в то время, как в 2019 стартовали 1234 бегуна.
Начнется IV Владимирский полумарафон «Золотые ворота» 12 сентября в 9.00 на Театральной площади, протяженность основного круга - 7 км. Можно выбрать пять основных дистанций: 300 м (участники от 4 до 7 лет), 600 м (участники от 8 до 11 лет), 3 км (участники старше 12 лет), 10 км (участники старше 16 лет), 21,1 км (участники старше 18 лет).
На старт выйдут и участники «Забега равных возможностей» (600 м) для воспитанников школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно и забега социальных участников (2 км).
Полумарафонская дистанция включает три полных круга по историческим местам Владимира.
Призовой фонд полумарафона - 94 тысячи рублей. Шесть первых мужчин и женщин на главной дистанции в 21,1 км получат по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей. Победителям на других дистанциях будут вручены подарки как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях.
НПК «Автоприбор» учредил призы для самого юного и самого возрастного участника полумарафона, а также приз «За волю к победе» для участников соревнований с ограниченными возможностями здоровья.
Стартовый взнос предусматривает льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Для людей с ограниченными возможностями и ветеранов боевых действий участие бесплатное.
Все участники получат стартовый пакет с номером, фирменной футболкой и маской с символикой соревнования, а также медаль и сертификат со временем прохождения. Желающие смогут нанести на свою медаль гравировку с достигнутым результатом.
Также перед стартом бегунам, по желанию, сделают массаж профессиональные массажисты. На трассе будут размещены вода, фрукты, организована бесплатная полевая кухня.
На Театральной площади развернется стартовый городок, где пройдут мастер-классы, развлекательные программы для детей, будут работать музыкальные площадки и фотозоны с профессиональными фотографами.
Больше информации - на сайте
Расписание владимирского полумарафона «Золотые ворота»:
09:40 - торжественное открытие
10:00 - 2 км — старт забега социальных участников,
10:20 - 300 м — старт забега мальчиков и девочек от 4 до 7 лет включительно,
10:35 - 600 м — старт забега мальчиков и девочек от 8 до 11 лет включительно,
10:45 - 600 м — старт «Забега равных возможностей»,
10:50 - 3 км — разминка,
11:05 - 3 км — старт забега юношей и девушек от 12 лет включительно, мужчины и женщины (без ограничения возраста),
11:10 - награждение победителей забегов на 300 м и 600 м,
11:30 - 10 км — разминка
11:45 - 10 км — старт забега мужчин и женщин старше 16 лет включительно,
12:00 3 км — награждение победителей,
13:00 - 21.1 км — разминка
13:15 21.1 км — старт забега мужчин и женщин старше 18 лет включительно,
13:20 - 10 км — награждение победителей в абсолютном первенстве,
13:45 - 10 км - награждение победителей в возрастных группах,
15:00 21.1 км - награждение победителей в абсолютном первенстве и возрастных группах.