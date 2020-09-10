Жителя города Аша в Челябинской области приговорили к четырем годам тюрьмы строгого режима за нападение на участкового в отделении полиции. 37-летний мужчина также попытался уничтожить ..

Жителя города Аша в Челябинской области приговорили к четырем годам тюрьмы строгого режима за нападение на участкового в отделении полиции. 37-летний мужчина также попытался уничтожить вещественные доказательства по своему делу.Инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Тогда неоднократно судимый мужчина был задержан за мелкое хулиганство. Попав в отделение, он нанес женщине-участковому удар по голове, из-за чего та получила сотрясение мозга. А в феврале 2020 года он порвал и поджег материалы уголовного дела и испортил диск с важными данными о совершенных им преступлениях, находясь в СИЗО, передает