Провайдер обеспечил учреждение высокоскоростным интернетом для образовательных целей на скорости до 100 Мбит/с.

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером проекта «Продленка со смыслом» в поселке Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области. Провайдер обеспечил учреждение высокоскоростным интернетом для образовательных целей на скорости до 100 Мбит/с.Проект предполагает создание в поселке Красная Горбатка постоянно действующего пространства послеурочного пребывания сельских детей и проведения для них тематических занятий. В помещении оборудованы пространства для приема детей: классы, место для игр, тренинговый кабинет. Более того, школьники могут находиться в Центре до окончания работы родителей.Татьяна Гусарова, руководитель проекта «Продленка со смыслом» Владимирского регионального общественного движения «Мой адрес»:«Идея создания Центра послешкольного пребывания детей из сел и деревень возникла по итогам разговора с родителями. После школы, в ожидании занятий в секциях и кружках, дети гуляли на улице, ходили по магазинам, в общем, были предоставлены сами себе. Создание Центра решило вопрос, где ребенку провести несколько часов после школы, сделать под присмотром педагогов домашнее задание, почитать книгу или просто отдохнуть. Но с самого начала работы Центра дети спрашивали про интернет. Дело в том, что многие из них живут в отдаленных деревнях, где о доступе в Сеть пока можно только мечтать. Соответственно, дети лишены возможности получать дополнительные знания, смотреть научно-популярные фильмы, готовить качественные доклады для уроков. Спасибо "Ростелекому" за отклик, помощь и социально ответственную позицию! Буквально за пару часов был протянут оптоволоконный кабель, сделана разводка, установлен роутер. Теперь школьники читают статьи в электронных энциклопедиях, участвуют в онлайн-олимпиадах, интеллектуальных интернет-конкурсах, готовят рефераты».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Поисковые системы, электронная почта, социальные сети стали неотъемлемой частью современного образования, а ресурсы сети позволяют сделать его емким, зрелищным, комфортным для детей и педагогов. У жителей сельских территорий не всегда есть возможность пользоваться интернетом дома. Наша задача — дать возможность селянам пользоваться теми же услугами, что и жители городов. Благодаря программе устранения цифрового неравенства, социальный интернет уже доступен в 162 малых поселениях региона, и работа эта будет продолжена. Для дополнительного образования школьников у компании есть сервис "Ростелеком Лицей”. С ним можно повторить программу каждого школьного года в удобной форме и в любое время — нужен только интернет».Сервис «Ростелеком Лицей» делает дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей» доступны .* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.