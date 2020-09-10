МЧС по Владимирской области со ссылкой на местных синоптиков информирует об ухудшении погоды. В четверг и в ночь на 11-е сентября во Владимире и по области ожидается усиление западного ветра.

МЧС по Владимирской области со ссылкой на местных синоптиков информирует об ухудшении погоды. В четверг и в ночь на 11-е сентября во Владимире и по области ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 18 м/с., местами гроза с дождём. Возможны перебои электроснабжением населённых пунктов, обрушение слабоукреплённых рекламных конструкций, падение старых деревьев. В случае возникновения происшествий