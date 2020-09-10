При обработке использовалась специальная техника и снаряжение, с помощью которых распыляется кислородоактивное вещество - гелиохлор.

Объекты Владимира подвергнутся масштабной дезобработке. Ее проводят специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В центре внимания - дома культуры, спорткомплексы, школы.Сегодня продезинфицировали Ледовый дворец. При обработке использовалась специальная техника и снаряжение, с помощью которых распыляется кислородоактивное вещество - гелиохлор. Оно эффективно в момент нанесения - активный хлор оказывает разрушающее воздействие на вирусы, сообщил замначальника управления центра "Лидер" Александр Бучнев. Дворец обработали и снаружи, и изнутри. Продезинфицировали не только кабинеты, туалеты, но и ручки дверей. По договоренности с администрацией Владимира спецподразделение будет работать в городе до 20 сентября. В списке на дезобработку - около 90 социально значимых объектов.