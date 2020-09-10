Причиной ее смерти, предположительно, стал инфаркт.

Туристка из Владимирской области 1942 года рождения умерла в среду в Республиканской больнице Сухума, предположительно, в результате инфаркта. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Женщина находилась на отдыхе в Абхазии."Сегодня в Республиканскую больницу поступила Герасимова Людмила Ивановна, 1942 года рождения, жительница города Ковров Владимирской области. Временно отдыхала в Сухуме, была доставлена с сердечным приступом, по предварительной информации, у нее случился инфаркт", - рассказал сотрудник прокуратуры.По данным посольства России в Абхазии, Людмила Герасимова приехала в Сухум из города Коврова и отдыхала здесь со своей дочерью. Посольство связалось с дочерью умершей, консульство уведомлено о произошедшем, сейчас она собирает все необходимые документы для транспортировки погибшей на родину.