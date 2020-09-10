Площадь потери весьма существенная — 6 гектаров. Причина изъятия — хозяин не использовал участок по сельхозназначению. Россельхознадзор по Владимирской области проверял владельца

Площадь потери весьма существенная — 6 гектаров. Причина изъятия — хозяин не использовал участок по сельхозназначению. Россельхознадзор по Владимирской области проверял владельца участка с 2016 года. Установлено, что участок полностью зарос сорняками и мелколесьем. В связи с этим собственника оштрафовали. Суд постановил изъять у владельца неиспользуемый земельный участок сельхозназначения и продать с публичных торгов