Общая масса запрещенного вещества превысила 500 граммов, что равно 1000 условных разовых доз.

Сотрудники региональной полиции совместно с федеральными коллегами и представителями ФСБ пресекли незаконную деятельность лаборатории по производству синтетических наркотических средств.По информации пресс-службы УМВД по региону, в специально оборудованных помещениях, расположенных на территории частного дома в одной из деревень в Александровском районе, правоохранители обнаружили оборудование, упаковочные материалы и свыше 180 различных емкостей с прекурсорами для приготовления синтетических наркотиков.Здесь же полицейскими изъят полимерный пакет с готовым к употреблению мефедроном. Общая масса запрещенного вещества превысила 500 граммов, что равно 1000 условных разовых доз.На месте оперативники задержали жителя Москвы и троих иностранных граждан, находившихся на территории России в нарушение миграционного законодательства.По имеющейся информации, 47-летняя подозреваемая приобрела дом с земельным участком, на территории которого совместно со своим сожителем, сыном и племянником налаживала деятельность по производству "синтетики". Готовые наркотики они планировали сбывать на территории ЦФО через Интернет.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.