Во Владимирской области появился ещё один памятник, посвящённый Великой Отечественной войне. В Александровском районе увековечили память Героя Советского Союза, нашего земляка Николая Молева.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-09-2020-v-aleksandrovskom-rajone-uvekovechili-pamyat-geroya-vojny.html" target="_blank">В Александровском районе увековечили память героя войны</a> - Во Владимирской области появился ещё один памятник, посвящённый Великой Отечественной войне. В Александровском районе увековечили память Героя Советского Союза, нашего земляка Николая Молева.
[url=https://33live.ru/novosti/10-09-2020-v-aleksandrovskom-rajone-uvekovechili-pamyat-geroya-vojny.html]В Александровском районе увековечили память героя войны[/url] - Во Владимирской области появился ещё один памятник, посвящённый Великой Отечественной войне. В Александровском районе увековечили память Героя Советского Союза, нашего земляка Николая Молева.