Продлить срок действия пособия без посещения госучреждений можно до 1 октября.

До 1 октября семьям с доходами ниже прожиточного минимума, получающим ежемесячное пособие на ребенка, не надо посещать госучреждения и подавать документы на продление выплаты. Она будет назначена автоматически. Напомним, что эта мера действует с апреля в Костромской области и призвана сократить контакты между людьми, чтобы обеспечить охрану здоровья и недопускать распространения коронавирусной инфекции.Постановление губернатора касается только семей, которые уже получали пособие до апреля.Чтобы начать получать пособие, гражданину надо собрать все необходимые документы, связаться с сотрудниками отделения в МФЦ по месту жительства, и ему назначат дата и время предоставления документов.Сейчас выплаты получают более 22 тысяч семей. Также семьи с доходами ниже прожиточного минимума имеют право на льготное питание в образовательных учреждениях, льготный проезд в общественном транспорте школьников.