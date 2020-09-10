С каждой транзакции злоумышленники получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей.Следственным управлением Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.На территории Москвы и Московской области полицейскими проведено семь обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк