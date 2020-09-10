По имеющейся информации, злоумышленник позвонил 82-летней жительнице столицы и представился сотрудником правоохранительных органов...

«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району города Москвы задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве.По имеющейся информации, злоумышленник позвонил 82-летней жительнице столицы и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец поинтересовался у пенсионерки, не подвергалась ли она мошенническим действиям, и посоветовал звонить ему, если такие ситуации возникнут.На следующий день ей поступил звонок от другого неизвестного. Он стал убеждать женщину передать ему все свои сбережения, пригрозив блокировкой ее банковской карты. Испугавшись, потерпевшая обратилась за помощью к звонившему ей днем ранее мужчине. Тот посоветовал выполнить все требования злоумышленника якобы для его задержания в момент передачи денежных средств. Тогда пожилая женщина сняла 675 тысяч рублей в ближайшем банкомате и передала их аферисту через окно. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.Следователем отдела МВД России по Останкинскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на Лебедянской улице. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк