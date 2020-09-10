Фигуранты, зная об отсутствии хозяина, проникли в дом и проживали в нем в течение нескольких недель.

4 сентября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился житель Республики Татарстан, сообщивший, что приехал в дом, находящийся в Муроме, и обнаружил поврежденные окна и входную дверь. При осмотре помещений заявитель понял, что пропали холодильник, стиральная машина, газовая плита и нагревательный элемент газового котла. Сумма ущерба составила почти 10 000 рублей.Подозреваемые в хищении имущества были установлены и задержаны сотрудниками службы участковых уполномоченных. Ими оказались 32-х и 44-летний безработные жители города Мурома.Установлено, что фигуранты, зная об отсутствии хозяина, проникли в дом и проживали в нем с начала августа. По мере того, как возникала необходимость в деньгах, злоумышленники сдавали находившееся в доме чужое имущество в пункт приема металла, а вырученные деньги тратили на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).