Вертолеты и парашютисты МЧС уже привлекли внимание жителей Суздаля и Владимира. Наблюдать за захыватывающими полетами можно будет до 25 сентября. По информации пресс-службы МЧС, тренировки ..

Вертолеты и парашютисты МЧС уже привлекли внимание жителей Суздаля и Владимира. Наблюдать за захыватывающими полетами можно будет до 25 сентября. По информации пресс-службы МЧС, тренировки спасательных подразделений продолжаются на аэродроме Добрынское в Суздальском районе. Здесь собрались около 120 спасателей из четырех подразделений: Центра специальных операций особого риска «Лидер», Жуковский авиационно-спасательный центр, отряд «Центроспас», Ногинский спасательный центр. Специалисты из подразделений других регионов говорят, что "небо над Суздалем приветливое". Впрочем, пришлось полетать и в сложных условиях усиленного ветра, облачности и дождя.Спасатели отрабатывают парашютное десантирование на площадку 50 на 50 метров, доставку груза, беспарашютное десантирование с помощью роликов спусковых устройств с высоты 20-30 метров, отрабатывают управление парашютом типа «крыло».осторга, высоты.