Как сообщили в компании-разработчике, в результате эксперимента все расчеты были подтверждены.

Блок лазеров для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса, прошел испытания в стратосфере. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании-разработчика Avant Space."Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим", - отметили в компании.В результате эксперимента все расчеты были подтверждены, рассказал разработчик. "Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры", - пояснили в пресс-службе.В компании подчеркнули, что свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов. "Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов", - добавили в пресс-службе.Отслеживать подобные созвездия можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.В феврале директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев сообщил ТАСС, что первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году. По его словам, управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие".