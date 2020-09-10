Общий ущерб, причиненный собственникам, превысил 68 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).В феврале 2018 года в полицию обратился житель города Петушки, сообщивший, что из квартиры, в которой он проживает, пропали мобильный телефон, планшетный компьютер и деньги.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 17-летний родственник заявителя. Молодой человек был задержан. В содеянном он сознался¸ пояснив, что, находясь в гостях у дяди, дождался момента, когда тот уснет и похитил из его квартиры имущество.В ходе следствия было установлено, что еще одну кражу фигурант совершил в марте 2018 года. При тех же обстоятельствах у родственницы похитил банковскую карту и обналичил с нее 10 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. В этом же году вместе со своим 16-летним приятелем обвиняемый совершил кражу мопеда.Также полицейскими собрана доказательственная база причастности 16-летнего фигуранта к хищениям мотоцикла и скутера в Костерево, которые были совершены с ещё одним другом.Общий ущерб, причиненный собственникам, превысил 68 тысяч рублей.Свою вину в содеянном фигуранты признали полностью.Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.В ближайшее время трое обвиняемых предстанут перед судом.