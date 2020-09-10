Допускали на рейс водителей без проверки. Суздальская межрайонная прокуратура выявила нарушения в деятельности ряда транспортных компаний. Речь идет о АО «Суздальское АТП» и ДАО

Допускали на рейс водителей без проверки. Суздальская межрайонная прокуратура выявила нарушения в деятельности ряда транспортных компаний. Речь идет о АО «Суздальское АТП» и ДАО «Суздальское ГАТП». Как сообщают в надзорном органе, транспортные предприятия выпускали на маршрут водителей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Межрайонная прокуратура вынесла руководителям организаций представления, по которым те обязаны устранить нарушения. А