Церемония подписания документа состоялась в Москве, на выставке «Отдых Leisure – 2020».

Церемония подписания документа состоялась в Москве, на выставке «Отдых Leisure – 2020». Главная цель сотрудничества крупнейшей отраслевой ассоциации и нашего региона – разностороннее содействие развитию внутреннего туризма.«Это соглашение позволит ещё больше расширить границы туристического потенциала нашего региона. В первую очередь, даст возможность местным туроператорам укрепить взаимодействие с коллегами из других российских регионов и зарубежных стран для продвижения и реализации своих интересных и разнообразных туров по Владимирской земле», – сказал Александр Ремига.Российский союз туриндустрии – крупнейшее отраслевое туристическое объединение. Он представляет интересы более 3000 предприятий туристической сферы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Организация активно поддерживает регионы нашей страны, которые готовы развивать туристическую отрасль в своих территориях.«Владимирская область – уникальный туристический регион, входящий в маршрут «Золотое кольцо России» и имеющий богатое культурно-историческое наследие. Это выдающийся пример того, в каком направлении нужно развивать туристическую отрасль региона. Я надеюсь на наше плодотворное сотрудничество», – сказал в ходе церемонии подписания соглашения президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.