Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

На время проведения полумарафона "Золотые ворота" во Владимире ограничат движение всех видов транспорта с 6:30 до 16:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе. Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Объезд будет происходить по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.Напомним, в эту субботу во Владимире состоится уже четвертый полумарафон . Праздник продлится два дня! В пятницу, 11 сентября, состоится "паста-пати". На Спасской у паковочной зоны можно будет познакомиться с участниками и организаторами, а заодно "подпитаться" углеводами. На месте будут работать диджей и ведущие топ-10 Владимир, выступят дуэт "Джамбо Джаз" и владимирская группа "Рекорд Оркестр". Завершится мероприятие кинопоказом. Кстати, дождя не ожидается.