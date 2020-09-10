Водитель превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения.
Во Владимире вынесли приговор 33-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек.
Установлено, что ночью 3 декабря прошлого года мужчина управлял автомобилем «Лада 21154» и двигался по
проспекту Ленина в сторону улицы Дворянской.
Водитель
превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался.
Суд назначил владимирцу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права на управление транспортными средствами на 2,5 года