Водитель превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения.

Во Владимире вынесли приговор 33-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что ночью 3 декабря прошлого года мужчина управлял автомобилем «Лада 21154» и двигался попроспекту Ленина в сторону улицы Дворянской.Водительпревысил скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался.Суд назначил владимирцу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права на управление транспортными средствами на 2,5 года