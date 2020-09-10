Никто не умер, но больных стало больше. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 198. Новых случаев

Никто не умер, но больных стало больше. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 198. Новых случаев заболевания — 31 в 12 муниципальных образованиях. На одного меньше, чем накануне. Всего больных теперь 6 614. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (9-ть новых пациентов). На