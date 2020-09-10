Кроме того, сейчас разрабатывается законопроект об утверждении специальной региональной награды для медиков.

На сентябрьском заседании Законодательного Собрания планируется рассмотреть изменения в закон «О наградах Владимирской области». Суть их в том, чтобы разрешить награждать не только при жизни, но в особых случаях и посмертно.В ЗС разработан законопроект, предусматривающий награждение медалями «За трудовые заслуги», «За заслуги перед Владимирской областью», почетным знаком «За безупречную службу Владимирской области» и «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» в том числе посмертно. Авторы документа - депутаты Роман Кавинов и Ирина Кирюхина. Ныне действующая редакция допускает несправедливость в отношении тех граждан области, которые проявили высокий профессионализм, самоотверженность, мужество, но не успели получить заслуженную награду при жизни.В облпарламент поступали многочисленные обращения от членов семей и родственников погибших героев. Это и стало главной причиной того, что депутаты решили еще раз вернуться к закону 2016 года и скорректировать ряд его положений. Среди тех, кто ценой собственной жизни исполнил служебный долг, - спасатели, сотрудники правоохранительных органов, врачи, представители других профессий. Дополнительным мотивом внести изменения в закон стала непростая ситуация с распространением коронавируса. На посту, спасая жизни пациентов, многие медики сами заболели. Некоторые из них скончались в результате осложнений Covid-19. По мнению парламентариев, эти люди достойны награды, пусть даже посмертно. Новая редакция закона прописывает, что в подобных случаях медаль передается на хранение семье награжденного.Законопроект будет рассмотрен депутатами на заседании 24 сентября. В случае принятия, медали смогут получить семьи героев, скончавшихся после 1 января 2020 года. Кроме того, в ЗС Владимирской области сейчас разрабатывается законопроект об утверждении специальной региональной награды для медиков.