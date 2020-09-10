Порывы могут достигать 18 м/с., местами гроза с дождём.

По данным владимирских метеорологов, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением вечером и ночью во Владимире и по области ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 18 м/с., местами гроза с дождём.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.Гражданам рекомендовано не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями во избежание повреждений транспортных средств.В случае возникновения происшествий звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.