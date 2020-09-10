В трёх торговых точках районного центра было приобретено пять образцов в разных ценовых категориях.

Активисты по обращению жителей провели проверку качества сливочного масла в магазинах Собинки. В трёх торговых точках районного центра было приобретено пять образцов в разных ценовых категориях. Все образцы в торговых точках помечены аббревиатурой БЗМЖ – без заменителя молочного жира.Результаты исследований трёх образцов из магазина «Доброцен» показали превышение допускаемых нормативов соотношений метиловых эфиров жирных кислот в десятки раз, что может свидетельствовать о фальсификации масла жирами не молочного происхождения.Введение потребителей в заблуждение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от ста до пятисот тысяч рублей. А за нарушение изготовителем или продавцом требований техрегламентов к продукции, предусмотрено наложение штрафа - от ста до трехсот тысяч рублей.Протоколы доступны по .Напомним, что в конце августа "Народный контроль"в трех популярных сетях быстрого питания - McDonald’s, KFC и Burger King.