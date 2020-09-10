Спасатели МЧС учатся совершать прыжки с парашютом и доставкой груза - этот способ применяется в труднодоступной местности для доставки спасательного оборудования.

Суздальском районе на аэродроме Добрынинское спасатели МЧС России проводят тренировки по освоению и применению авиационно-спасательных технологий.Дмитрий Гладких, начальник управления радиационной, химической и биологической защиты ФГКУ "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер":-Мы проводим полевой выход, задачами которого является совершение прыжков с парашютом, а также спуски с вертолета на спусковых устройствах. У нас 23 человека и 3 единицы техники. В парашютном спорте для меня самое страшное - это сделать первый шаг, единственный шаг. А потом просто ощущение восторга, высоты - непередаваемое ощущение.Спасатели МЧС учатся совершать прыжки с парашютом и доставкой груза - этот способ применяется в труднодоступной местности для доставки спасательного оборудования. А с помощью беспарашютного десантирования при помощи спусковых роликовых устройств с высоты 20-30 метров можно спасти людей с верхних этажей зданий. Площадка представляет собой квадрат - 50 на 50 метров - на тренировках спасатель должен приземлиться в ее пределах.Алексей Гафуров, старший инструктор 40 Российского центра подготовки спасателей:-В одном тоне работаем, все зависит от ветра, то есть в зависимости от изменения ветра уже корректируем свою работу. Это на точность работа, на абсолютную точность, работа в маты.