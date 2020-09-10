Мемориал откроют в пятницу в селе Кистыш Суздальского района.

Памятник Александру Суворову торжественно откроют 12 сентября. Мемориал установлен в его родовом имении - селе Кистыш Суздальского района еще год назад. Его готовились открыть весной 2020 года, но помешала пандемия. Зато теперь открытие совпало с юбилеем - 4 ноября исполнится 290 лет со дня рождения легендарного русского полководца и военного теоретика. Суворов не проиграл ни одного сражения, а их было более 60. При нем границы Российского государства нерушимыми.За работу над монументом взялось Российское военно-историческое общество в рамках реализации национального проекта «Культура». Памятник создали скульпторы Андрей Коробцов, Владимир Благовещенский, архитектор Константин Фомин.Меценатский вклад сделал Председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова» Василий Верещак, за что получил премию «Меценат года» в сфере культуры.. На торжество планируют приехать губернатор Владимир Сипягин, помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, первый заместитель Министра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, представители Министерства обороны РФ, Вооружённых Сил РФ, Российского военно-исторического общества и Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова», которая является инициатором развития Кистыша как родового имения Суворова и занимается восстановлением Храма святителя Василия Великого и созданием в селе Музея А.В. Суворова.