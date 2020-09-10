Нарушителя поймали, судили и вынесли приговор.

Пожалуй, такого дела во Владимирской области еще не было. Полтора года назад Алексей Фещенко из города Коврова вместе с товарищем создал и выпустил в Сеть компьютерный вирус. Программа оказалась действенной. Вирус помог нарушителю взломать локальные сети трех ковровских предприятий. Хакер создал фальшивые платежки и успел перевести себе 10 млн 800 000 рублей.Пресс-служба прокуратуры сообщает, что теперь компьютерного вора ожидает судебное разбирательство. Уголовное дело заведено по статьям о мошенничестве в интернете: «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере», «Пособничество в неправомерном доступе к компьютерной информации», «Пособничество в распространении и использовании вредоносных компьютерных программ».. Уже готово обвинительное заключение. Возможно, под суд пойдут и его соучастиники.