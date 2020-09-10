Покрытие нового участка платформы планируется сделать асфальтовым.

Осенью 2020 года будут завершены работы по удлинению второй пассажирской платформы на станции Муром. Длина существующей пассажирской платформы – 350 м – не позволяла принимать пассажиров с непосредственным выходом на платформу из всех вагонов. Удлинение платформы на 100 м позволит осуществлять высадку пассажиров на платформу из всех 18-ти принимаемых вагонов. В продолжении существующей платформы будет устроена засыпная конструкция, обортовка которой будет выполнена из железобетонных блоков. Покрытие нового участка платформы планируется сделать асфальтовым.Решение об удлинении платформы было принято в феврале 2020 года после обращения жителей Мурома к начальнику Горьковской железной дороги Анатолию Лесуну во время его визита в город для открытия движения рельсового автобуса по маршруту Муром – Ковров.