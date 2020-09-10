Используя подложные платежные документы, сообщники похитили у коммерсантов 10,8 млн рублей.

Ковровский городской суд Владимирской области рассмотрит уголовное дело в отношении в отношении Алексея Фещенко. Он обвиняется в хищении более 10 млн рублей у трех ковровских коммерческих организаций. Сообщили сегодня в .«С сентября по ноябрь 2018 года Фещенко совместно с неустановленными лицами, действуя по предварительному сговору, распространил в Интернете вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленники получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям трех коммерческих организаций в Коврове Владимирской области. Используя подложные платежные документы, сообщники похитили у коммерсантов 10,8 млн рублей», - сообщили в ведомстве.Расследование в отношении неустановленных участников преступной группы продолжается.