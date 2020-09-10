Подросткам запретят продавать не только сигареты, но и зажигалки. Новый законопроект рассмотрели и поддержали на комитете ЗакСобрания по вопросам госустройства, правопорядка и законности.

Подросткам запретят продавать не только сигареты, но и зажигалки. Новый законопроект рассмотрели и поддержали на комитете ЗакСобрания по вопросам госустройства, правопорядка и законности. Он должен спасти детей от опасного вида токсикомании — вдыхания газа ради кратковременного токсического опьянения. Подвержены ему подростки в том числе из благополучных семей. Законопроект запрещает продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный