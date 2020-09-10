Таким образом удастся снизить распространения сниффинга - токсического опьянения путем вдыхания газа.

Зажигалки детям не игрушка. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании профильного комитета поддержали проект закона, который запрещает продажу несовершеннолетним любых предметов со сжиженным газом.Они надеются, что таким образом удастся снизить распространения сниффинга - токсического опьянения путем вдыхания газа. Авторы законопроекта - прокурор области Игорь Пантюшин и депутаты ЗС Владимир Киселев и Александр Нефедов. С подобным предложением в прошлом году выходил и Следственный комитет. Проект закона запрещает не только продажу детям товаров с углеводородным газом, но и покупку подобных вещей взрослыми для подростков. Параллельно разрабатывается закон о штрафах за смертельно опасное развлечение. Конечно, их заплатят взрослые.Александр Нефедов, депутат Законодательного собрания Владимирской области: «За продажу штрафы на граждан от 3 до 5 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юрлиц от 30 до 50 тысяч рублей. За вовлечение несовершеннолетних только на граждан от 3 до 5 тысяч рублей».