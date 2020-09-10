Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Ленинский районный суд вынес решение по делу гражданина Н., признав его виновным. Напомним, что 3 декабря 2019 года ночью по проспекту Ленина в центр ехали двое молодых мужчин. Водитель 33-ех лет был пьян, и все же сел за руль своей «ЛАДА САМАРА 21154». Причем ехал со скоростью почти 80 км в час. Зимней ночью это было более чем рискованно. Подъезжая к пл. Садовой, автомобиль ушел в занос, выехал на обочину и врезался в фонарный столб. Пассажира на переднем сиденье от резкого толчка бросило вперед. Он получил несколько серьезных травм и скончался.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, гражданин Н. полностью сознался в преступлении. Он получил пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права на управление транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.