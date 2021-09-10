10.09.2021

2021-09-10 17:55:04

13 человек во Владимирской области находятся в розыске

В регионе в разгаре - грибной сезон. И специалисты напоминают о правилах предосторожности. Сейчас во Владимирской области в розыске 13 человек. В УМВД по региону представители различных ведомств рассказали о поиске пропавших. Как найти дорогу домой и о чём важно помнить каждому человеку? Об этом - в материале наших корреспондентов.



Почти 2 тысячи спасённых жизней. Таковы итоги поиска этого года.



Большинство тех, кто заблудился, могли бы избежать этого, придерживаясь несложных правил, говорят эксперты. Прежде всего нужно сообщить, в каком направлении вы отправляетесь, взять телефон и продукты питания. Любая самая безобидная прогулка, к примеру, по грибы, внезапно может затянуться на длительное время.



Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:



- Нужно продумывать, что вы возьмете с собой. Вода, лекарства, потому что пожилые, в возрасте, идут - нужны лекарства, нельзя про это забывать, брать с собой лекарства, которые вы принимаете. Вода, теплые вещи, то есть любая такая прогулка по лесу может превратиться в целый поход, возможно, даже на несколько дней.



Особое внимание - детям. Ситуации могут быть различными. Несовершеннолетние часто пропадают из-за недосмотра родителей или уходят самостоятельно, сбегая из-за плохих условий или ссор в семье. Представители поискового отряда "Лиза Алерт" рекомендуют приобретать для детей умные часы с геолокацией. Это позволит контролировать, где находится ребенок, в режиме реального времени. Если дело касается леса, здесь также действует несколько правил.



Валентина Савинова, региональный представитель поискового отряда "Лиза Алерт":



- Напоминаем о том, что не надо отпускать малолетних детей с пожилыми родственниками в лес, потому что, в данном случае, пожилые родственники более уязвимы, чем дети. Потому что с ними как раз больше вероятности, что может что-то случится. Также, если малолетних детей берете с собой в лес, не забывайте про яркую одежду, потому что, если что, у маленького ребенка первая реакция - это спрятаться.



Если есть подозрение, что человек пропал, нужно незамедлительно обратиться с заявлением в полицию. Если поиски не дают результата в течение десяти дней - пропавший объявляется в федеральный розыск. Бывают случаи, что исчезнувший потерял память и оказался в другом регионе. Заявление в полицию может написать абсолютно любой человек.



Михаил Логинов, начальник Управления уголовного розыска УМВД России России по Владимирской области:



- Не существует никаких ограничений - три или пять суток. Их никогда не было и нет. То есть нет ограничения по подаче заявления, ни по времени, ни по способу подачи. Его можно подать непосредственно, прийти в органы внутренних дел, написав письменно заявление. Также заявление можно подать и в электронном виде или по телефону, сообщить, что лицо пропало.



Сейчас на территории области продолжается розыск 13 человек. Пропали люди по разным причинам. Но в каждом конкретном случае надежда жива всегда.



Константин Миронов, Александр Голубев. «Вести-Владимир»