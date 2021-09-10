С 10 сентября Дина Каткова официально возглавляет департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области. Соответствующее решение было принято распоряжением

С 10 сентября Дина Каткова официально возглавляет департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области. Соответствующее решение было принято распоряжением администрации Владимирской области, сообщает пресс-служба Белого дома. Напомним, еще в июле стало известно, что глава региона поддержал кандидатуру 26-летней Дины Катковой на должность главного человека по молодежной политике. Теперь она официально заняла свой пост. Предыдущий