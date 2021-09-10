С 10 сентября директором департамента молодёжной политики и общественных проектов назначена Дина Каткова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Дина Андреевна ..

С 10 сентября директором департамента молодёжной политики и общественных проектов назначена Дина Каткова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Дина Андреевна родитась в Гусь-Хрустальном районе. В 2016 году она с красным дипломом окончила РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2019 году – по специальности «Юриспруденция».Ранее Дина Каткова трудилась в секретариате замгубернатора по социальной политике, на различных должностях в комитете по соцполитике, работала завотделом координации структур бюджетной сферы.