Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак с группой депутатов от думской фракции Единая Россия в пятницу, 10 сентября, внесли на рассмотрение ГД инициативу о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак с группой депутатов от думской фракции "Единая Россия" в пятницу, 10 сентября, внесли на рассмотрение ГД инициативу о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.Законопроект предлагает максимальный срок наказания для педофилов, совершивших повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также пожизненный срок будет применяться на насильственные действия в отношении двух или более лиц, не достигших 18 лет.О внесении законопроекта сообщает со ссылкой на профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.Помимо Андрея Турчака, инициативу разрабатывали глава комитета Павел Крашенинников и руководитель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил о разработке "Единой Россией" еще одного закона. Инициатива предлагает ввести постоянный контроль за вышедшими на свободу лицами, чье преступление не подпало под пожизненное заключение. "Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений", – отметил парламентарий.