Благодаря новому закону использование социальных выплат для погашения задолженности по кредиту будет возможно только после согласия гражданина.

Благодаря новому закону использование социальных выплат для погашения задолженности по кредиту будет возможно только после согласия гражданина.Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что партия внесла в Госдуму законопроект. запрещающий банкам списывать со счета должника средства, которые начисляются ему в качестве соцподдержки от государства.Турчак отметил, что эти деньги неприкосновенны. По его словам, гражданин в праве сам решать, как распорядиться выплатой. Конечно, возможно с помощью этих средств погасить долг частично или полностью. "Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены", – сказал секретарь генсовета партии.Списать средства в качестве погашения задолженности по кредиту можно лишь в том случае, если гражданин дал письменное согласие. Если жизненная ситуация внезапно изменилась, россиянин может вернуть эти деньги, обратившись в банк с заявлением в течение двух недель после списания.Законопроект о запрете списания соцвыплат за долги подготовлен секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем по законопроектной деятельности Андреем Исаевым, а также сенаторами Николаем Журавлевым и Инной Святенко.Напомним, на съезде партии "Единая Россия" президент Владимир Путин заявил о необходимости на законодательном уровне запретить списание социальных выплат за долги. Российский лидер сказал, что нужно сделать это "задним числом". Таким образом списанные ранее средства могут вернуться к россиянам.