Многие мамы в декрете стараются найти дополнительный заработок по разным причинам – от финансовых трудностей до желания найти именно свое занятие.

Варианты подработки чаще всего связаны с интернетом – от написания статей на биржи копирайтинга до онлайн-консультаций или репетиторства. В зависимости от желания и способностей можно попробовать себя в популярных идеях заработать или рискнуть найти себя не в слишком распространенных способах.

8 популярных идей заработка в Интернете для мам в декрете

Женщины чаще выбирают подрабатывать через сеть, потому что это проще совмещать с воспитанием ребенка до 3 лет, чем маникюр или парикмахерскую на дому. Ведь для некоторых способов заработать достаточно смартфона со стабильным выходом в Интернет.

Статьи на заказ

Хотя Интернет переполнен текстами разного качества и сложности, этот способ заработать все равно не теряет своей востребованности. Благодаря разным сервисам проверки орфографии и речевых ошибок, копирайтинг может освоить почти каждый желающий. Хотя цены на биржах почти не меняются, требования к качеству и содержанию повысились. Поэтому статьи на заказ могут стать неплохим стартом к дальнейшему развитию в этой или другой сфере заработка. Например, потом можно развить платные курсы по обучению копирайтингу.

Специалист на фрилансе

Если мама в декрете – специалист в какой-то конкретной области, который хочет не потерять навыки, продолжить работать дистанционно и развиваться, стоит попробовать работать на бирже фриланса. Такие сотрудники выполняют разнообразные задачи – обработка контента, консультации по специализированным вопросам, проекты, тесты, вычисления.

Создание сайтов

Сайт можно делать для себя и собственного дохода или зарабатывать их созданием и оформлением для заказчиков. Новичкам сперва стоит потренироваться на специальных онлайн-конструкторах, которые помогут понять принципы такой работы. Кроме оформления сайта, можно предложить свои услуги по его рекламе и продвижению.

Контент-менеджмент

Это понятие включает разные варианты заработка – от ведения групп и страниц в социальных сетях до проработки рабочего алгоритма по продвижению сайтов и выводу их в топовые позиции поиска. Конечно, для этого требуются опыт и специальные знания. Но специальность контент-менеджера востребована и интересна, поэтому она полезна для подработки и саморазвития.

Канал на Яндекс-Дзен

Сейчас многие пробуют свои силы в качестве авторов на платформе Яндекс-Дзен. Но здесь не все так просто. Чтобы получить возможность выводить деньги, нужно за первую неделю работы канала набрать 7000 дочитываний (именно дочитываний, а не просмотров). Сразу после публикации первой статьи такого показателя достичь трудно. Но бывали случаи, когда нужное число дочитываний достигали за несколько дней благодаря умению автора попасть в нужное русло в своих публикациях или банальному везению.

После получения доступа к монетизации и заполнения необходимых данных за каждую 1000 просмотров будет начисляться от 40 до 80 рублей. Поэтому, чтобы достигать таких показателей, нужно размещать интересный и полезный материал, который заинтересует читателей. Вывод денег возможен на Яндекс.Деньги или платежную систему Pay Pal. В интернете часто встречаются сайты, где обещают буквально за пару часов заработать от 100 долларов и больше. Не стоит доверять таким проектам. Вместо указанной работы могут предлагать работу вебкой, так как многие таким образом ищут работу вебкам. Тщательно отнеситесь к выбору.

Ведение блога в Инстаграм

У этого способа заработать есть много достоинств:



творческий подход и реализация;



возможность получить популярность;



частые предложения о взаимной рекламе и сотрудничестве на выгодных условиях;



способ перестать стесняться аудитории благодаря общению в прямом эфире.



Но доход от своего блога также возможен после достижения некоторых условий – просмотры, прочтения, аудитория, подписчики, содержание страницы, отсутствие нарушений.

Онлайн-консультации

Сейчас стали популярны обращения к специалистам через Интернет, которые быстро и доступно разъяснят затруднительные моменты для клиентов. Особенно такие консультации часто востребованы в сфере психологии, дизайна помещений, недвижимости, помощи по грудному вскармливанию. Еще довольно часто с помощью сети обучают рисованию или игре на музыкальном инструменте.

Опросы, комментарии, отзывы, репосты

Этот способ заработать обычно приносит не так много денег, но при этом он не требует специальных навыков, а заниматься им возможно в любую свободную минуту. Для этого используют известные соцсети или специальные платформы и сервисы, на которых необходимо пройти несложную регистрацию.

Самое важное для работы в интернете в декретном отпуске – это приучить себя к дисциплине и определиться, какой способ заработать будет приносить не только деньги, но и желание развиваться в нем дальше.