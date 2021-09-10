10.09.2021

2021-09-10 16:45:05

Католическая община Владимира: история и настоящее

Католическая община Владимира: вехи истории и настоящее. Как сейчас живёт знаменитый храм на улице Гоголя (в бывшем Куткином переулке)? О вере и духовном служении с настоятелем прихода Святого Розария - отцом Сергием Зуевым поговорила моя коллега Мария Платанюк.



Елена Левицкая вместе с родными перебралась во Владимир из Поволжья. Решились, когда узнали, что в городе на Клязьме у католиков есть свой храм. На литургии Елена традиционно с дочерью и внуками. Сердце общины бьётся. И это - главная радость.







Елена Левицкая, прихожанка прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:



- Пришли дети, пришли внуки. И церковь, мы прямо чувствуем, она живёт. У нас работает детская воскресная школа. В прошлом году 2 венчания прошло в храме. Это же здорово.



Нужно молиться. Ну, кое-кто у нас сегодня... хулиганил... Вот хулиганить нельзя.



После пандемии приход возвращается к обычной жизни, рассказывает настоятель - отец Сергий. Суровая ковидная реальность, по словам священника, сплотила прихожан ещё больше. Когда храм был закрыт, а службы запрещены, молитвы и пасторское слово всё равно звучали. В мессенджерах.







Отец Сергий (Зуев), настоятель прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:



- Мы сплотились. Я такого сплочения нашей семьи католической никогда не видел.



Этот католический храм служит для всей Владимирской области. По моим подсчётам, около 2 тысяч католиков. Но, увы, добраться людям не так легко. Не только по времени, но и по финансам. Много пожилых людей, тех, кто не может передвигаться. И я езжу и в Муром, и в Гусь-Хрустальный, и в Александров, в другие районы. Служу на квартирах, встречаюсь с прихожанами.







Приход Святого Розария на попечении отца Сергия - он уроженец северной столицы - почти 17 лет. За эти годы Владимир стал родным. Здесь дом. Духовная семья. У Этери Георгиевны - армянские корни. Многие годы следит за порядком в католическом храме. Подчёркивая: "Человек должен быть там, где ему хорошо".







Этери Микоян, прихожанка прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:



- Отца Сергия мы уважаем, как настоятеля. Она нам как второй отец. Первый отец - Бог. Второй - он. Он к нам как к детям относится. Любит, молится за нас. А мы за него.



На мессе - и Фирмэн Таннинг с семьей. Супругой Пелагеей (на русский манер) и дочерью Алис. Уроженец Камеруна, преподаватель университета замечает: приходят за духовной поддержкой.



- Мы призваны тоже там на небе находиться, а для этого нужен опыт, практика.



Церковь - это дом, открытый для всех.



Примечательно, но отец Сергий Зуев - из православной семьи. Выпускник хорового училища. Обладатель прекрасного голоса. Будущий настоятель пел в академической капелле. Знак ли, но древний Владимир на линии его жизни возник многим раньше. Ещё подростком приезжал сюда с концертами.







- Сохранилась программка 1983-го года. Мы приезжали на гастроли. И в этой программке написано: "Солист Серёжа Зуев". Я был солистом нашего хора. А жили мы в "Заре". И нас водили на панораму посмотреть, ну кто же знал.



Он мог посвятить себя служению только музыке, но однажды понял, что проживает будто не свою жизнь. Хотя в католичество, по собственным словам, привело именно искусство. В семинарию Сергий Зуев поступил в 95-м. Рассказывает, невеста ждала его до четвертого курса. Но он сделал свой выбор.



Настоятель уверен: уважение к традициям - фундамент. Строительство католического храма в Куткином переулке недалеко от Золотых ворот - ныне это улица Гоголя - началось ровно 130 лет назад, в далёком 1891-м. Красивое здание из красного кирпича было возведено по проекту архитекторов Афанасьева и Карабутова. Готический верх с зубцами, шпиль, дом священника - единый гармоничный ансамбль украсил панораму города.







- Богослужения в католическом храме города Владимира прекратились в 1930-м. С 1939-го - высокая колокольня церкви была приспособлена для работы радиоретранслятора, а сам храм разделили перекрытиями и превратили в двухэтажное жилое здание.



Под квартиры был отдан и дом священника. В нём разместились до 12 семей, в том числе и бывших прихожан, которые всеми силами старались сохранить историю и традиции общины.







В 80-е в доме ксёндза появился выставочный зал, а в храме хотели открыть концертный зал органной музыки. Но работы заморозили.



Спустя годы, в 2008-м, католическая церковь Владимира всё-таки обрела свой голос.



Здесь играла "королева органа" - юная Стефанида Ермолаева. Победительница "Синей птицы" телеканала "Россия". Регулярно орган сопровождает и службы. Верой и правдой инструмент служит и пастве, и всем любителям духовной музыки. В храме регулярно проходят концерты. Звучат песнопения и западного христианского мира, и восточного. И это тоже "осязаемый" результат межконфессионального диалога на пути мира и добра.







- Это большой подарок для самой православной церкви, что есть в городе католический храм. Есть возможность иметь палитру, эту полноту видения христианства – западного - через наш храм. И восточного.



Дружба между конфессиями отразилась и в убранстве церкви, рассказывает отец Сергий. Обрамление киотов, статуи Иосифа Обручника и Франциска Ассизского - работа мастера Сергея Платонова. Крест в алтаре в технике энкаустики выполнил православный священник из Суздаля - иконописец Андрей Давыдов, престольные иконы - подарок протоиерея Георгия Горбачука. С гордостью отец Сергий говорит и об этом проекте. Большая стройка завершилась в прошлом году, в канун католического Рождества. В приходе Святого Розария появился свой паломнический центр. Проект длиною в 8 лет завершен благодаря друзьям из Эрлангена, ответственному за партнёрские связи - Петеру Штегеру, религиозным организациям.







- Быть понтификами - от слова "мост" - между Востоком и Западом христианским. Вы даже себе представить не можете, а я, как католик, могу сказать точно: такой огромный интерес и потребность католического христианства к знанию христианского Востока.



С момента рукоположения настоятеля прошло ровно 20 лет. И всё же, оглядываясь назад, Сергий Зуев подчёркивает: "Ничего бы не изменил". Это его путь. Озаренный светом веры.







Отец Сергий (Зуев), настоятель прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:



- Тот опыт, который я пережил и в светской жизни, он не сравним с тем, что я получаю, находясь в близости к Богу, то, что я в католичестве здесь, в России, это трудный путь, непростой, но меня всегда вдохновляет сам Христос.







Мария Платанюк, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".